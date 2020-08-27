«Ссорились из-за фигни»: Юлианна Караулова рассказала о конфликтах в группе 5sta Family

Певица пришла в коллектив в 2011 году.

В 2011 году выпускница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова попала в коллектив 5sta Family. На тот момент из группы ушла знаменитая и любимая миллионами певица Лоя. Однако Караулова, выдержав волну хейта, влилась в команду и вскоре приглянулась слушателям.

На протяжении 5 лет Юлианна, Валерий Ефремов и Василий Косинский работали душа в душу. Выпустили знаменитые хиты: «Вместе мы», «Моя мелодия», «Буду с тобой». Однако идиллия не длилась вечно. Сейчас певица рассказала о причине скандалов в коллективе.

«Ссорились из-за фигни. Кто будет лететь в бизнес-классе, например», — рассказала звезда.

Одна из первых ссор произошла из-за того, что Юлианна пошла на премию Glamour одна.

«Ребята очень не любили светские мероприятия», — объяснила певица.

По словам Карауловой, участники коллектива начали по-разному смотреть на творчество. После очередного концерта Юлианна заявила, что группа стала «неконкурентоспособна». Конфликты становились все чаще. Парням из группы приходилось терпеть, однако закончилось и это. Караулова заявила об уходе за год. Несмотря на это, воспоминания о работе в 5sta Family у девушки теплые.

«Я очень благодарна за все ребятам, для меня это огромная школа и пять лет офигенных гастролей. Мы до сих с Валерой периодически общаемся», — призналась звезда в интервью для программы «Алена,блин!»

Напомним, с 2015 года Юлианна выступает сольно. Одиночная карьера звезды началась с песни «Ты не такой», которую написала певица Бьянка.