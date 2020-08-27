В Сеть попал снимок Ксении Собчак и Тимати, хвастающихся дорогими швейцарскими часами

Фотография была сделана в 2007 году, когда они еще были друзьями.

В аккаунте «Московская тусовка» в Instagram появился уникальный кадр, который был сделан в далеком 2007 году. На фотографии можно увидеть закадычных друзей того времени – светскую львицу Ксению Собчак и рэпера Тимати. Они на снимке демонстрируют неизвестному фотографу свои крутые швейцарские часы.

«Вся московская тусовка в 2007 году любила дорогие швейцарские часы! От депутатов до начинающих артистов», — говорится в подписи под фото.

«Хвастаются паленками с перехода на Пушкинской», «Как-то это все дешево выглядит», «Все в 2007-м ходили в часах со стразами», «У людей не было денег, поэтому счастливые часов не замечают», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Тимати и Собчак разругались несколько месяцев назад. В песне «Офигенный хавчик» с участием рэпера прозвучали такие слова: «И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску».

Собчак отреагировала мгновенно, заявив, что секс с Тимати – это смешно. Слова из песни она восприняла на свой счет. Позже оказалось, что под фразой «пилю доску» артист имел ввиду совсем другую историю — настоящую доску для серфинга, которую он ранее распилил в прямом эфире с Настей Ивлеевой. Кроме того, рэпер назвал Собчак животным.