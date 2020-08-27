Что-то пошло не так: в Новосибирске закрыли одну из компаний Жерара Депардье

Компания «Вкус Франсе» Жерара Депардье в Новосибирске закрывается. В 2018 году французский актер получил прописку в Новосибирске и пообещал открыть в городе продуктовые магазины со своими уникальными товарами.

Однако планам не удалось сбыться. Бизнес актера признали пострадавшим от пандемии коронавируса. В таких случаях российское государство идет частным предпринимателям на встречу и предлагает отсрочку по налогам. Однако Депардье от такой помощи отказался. Все необходимое актер уже выплатил.

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В торговом доме Жерара продавали алкогольные и безалкогольные напитки, овощи, фрукты, мясо и многое другое. Ранее актер признался, что полюбил холодный Новосибирск больше, чем Нью-Йорк. Именно поэтому звезда планировал снять документальный фильм о городе. Будет ли исполнено задуманное – под большим вопросом. Остается надеяться, что жители Новосибирска новости не сильно расстроились, ведь в свой любимый город актер наверняка заедет еще не раз, сообщает Telegram-канал Mash.