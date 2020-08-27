«Копит на свадьбу с Арзамасовой»: подписчики раскритиковали Авербуха за «конские» цены в секции

Хореограф пригласил записывать к нему детей и натолкнулся на непонимание.

Хореограф Илья Авербух подвергся критике со стороны своих подписчиков за высокие цены в его секции по фигурному катанию. В Instagram фигурист написал, что ждет детей на тренировки в возрасте от четырех до четырнадцати лет. Причем у него разработано для всех желающих два пакета – базовый и продвинутый.

«Занятия два раза в неделю: лед + общая и специальная физическая подготовка. Стоимость: 20 000 рублей в месяц. Продвинутый: занятия три раза в неделю: лед + общая и специальная физическая подготовка + хореография. Стоимость: 25 000 рублей в месяц». Илья Авербух

«Такие цены неподвластны простым людям. Не все ребята даже с задатками смогут к вам попасть», «Илья, видимо, копит на свадьбу с Лизой Арзамасовой. Отсюда и такие цены», «Почему такие конские цены, Илья?» — выразили свое недоумение подписчики.

больше по теме Илья Авербух и Лиза Арзамасова запланировали пышную свадьбу на 2021 год Дружеские отношения переросли в романтические в этой паре около двух лет назад.

Напомним, что недавно стало известно о романе 46-летнего Авербуха и звезды «Папиных дочек» Лизы Арзамасовой. Она на 21 год младше хореографа. Предварительно, свадьба состоится в 2021 году.