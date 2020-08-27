«Чувствую вину и прошу прощения»: Миркурбанов рассказал, как увел молодую жену у Цуркана

Актер Игорь Миркурбанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как увел жену у актера Александра Цуркана молодую актрису Марию Антипп.
«Маша на 17 лет младше меня. Мы встретились на каких-то пробах. Я не знал ее мужа Александра Цуркана. Я уважаю его творчество. Он прекрасный артист. Чувствую свою вину и прошу прощения за ту боль, которую ему причинил. Мы так с ним и не встретились. У нас с Машей не было флирта. С моей стороны была честная попытка все объяснить. Это не было все легкомысленно и светло, как может показаться».
В студии появилась и Мария Антипп. Она рассказала, как все случилось.
«Я уехала в Таллин. Меня агент пригласила на пробы в Москву. Я приехала. Часа полтора мы с Игорем, который там же оказался, разговаривали. Он меня покорил не только внешним видом, но и умом. Мы разговаривали о Шопенгауэре. Стали потом переписываться каждый день. Муж почувствовал, что моя жизнь в телефоне. А потом мы уже не могли с Игорем друг без друга», — сказала актриса.
Игорь Миркурбанов – известный актер и режиссер. Он лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот».