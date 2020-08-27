«Чувствую вину и прошу прощения»: Миркурбанов рассказал, как увел молодую жену у Цуркана

«Маша на 17 лет младше меня. Мы встретились на каких-то пробах. Я не знал ее мужа Александра Цуркана. Я уважаю его творчество. Он прекрасный артист. Чувствую свою вину и прошу прощения за ту боль, которую ему причинил. Мы так с ним и не встретились. У нас с Машей не было флирта. С моей стороны была честная попытка все объяснить. Это не было все легкомысленно и светло, как может показаться».

