«Произошло что-то ужасное»: Игорь Миркурбанов высказался о загадочной смерти Андрея Панина

Актер Игорь Миркурбанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о смерти своего близкого друга актера Андрея Панина, который ушел из жизни в 2013 году при загадочных обстоятельствах.

«Произошло что-то ужасное. Но это мои сновидческие версии и подозрения. Я не знаю всех подробностей. Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку. В последние годы он тщательно следил за собой при выборе спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой. Случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался».

Игорь Миркурбанов

Также он вспомнил последнюю встречу с актером незадолго до гибели.

«Мы встретились на «Мосфильме». Он приехал загорелый и стройный из отпуска. Рассказал мне, что много плавал. В наших отношениях он был очень сильным и глубоким человеком — настоящим. Я отчетливо осознаю, что ему было больно. Он страдал, но это не было алкогольным забытьем. Были секунды отчаянной борьбы за жизнь. Так мне кажется, в этом есть и моя боль и не успокоенность. Дай бог его жене сил, чтобы пережить. Для нее это неописуемая трагедия», — добавил актер.

Напомним, Андрей Панин скончался в возрасте пятидесяти лет при не выясненных до конца обстоятельствах. Тело Панина было обнаружено в его квартире в доме на Балаклавском проспекте на юге Москвы. Предварительной причиной смерти была названа потеря крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Как первоначально утверждали специалисты, он упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. По одной из версий он был убит из-за крупного долга.