«Совмещать не получится»: Самойлова хочет отдать старшую дочь на танцы вместо гимнастики

Старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой Ариеле уже 9 лет. По словам родителей, девочка растет самой послушной и спокойной в семье. В своих stories звездная мама часто показывает, как старшая дочь помогает ей по дому. Помимо школы, Ариела занималась и гимнастикой. Однако в этом году желания девочки изменились. В соцсети Самойлова поделилась новыми планами.

«Я пока думаю, настаивать на гимнастике или нет. Совмещать точно не получится. А танцы – она прямо мечтает», — поделилась мыслями Оксана.

Связывать жизнь Ариелы с гимнастикой жена рэпера не собирается. По ее мнению, старшая дочь не обладает «нереальными гимнастическими данными». Поэтому Самойлова решила довериться выбору дочери и отвела ее на пробное занятие по хип-хопу. Девочке урок понравился. Будет ли заниматься малышка любимым делом – решит мама.

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Напомним, Джиган и Оксана Самойлова познакомились в 2010 году. Молодые люди встретились в клубе и больше решили не расставаться. После рождения первого сына, четвертого ребенка пары, в отношениях пары начались проблемы. Самойлова подала на развод, однако до суда дело не дошло. В своей соцсети Оксана призналась, что хочет дать мужу второй шанс.