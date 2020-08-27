Звезда сериала «Клон» стала бабушкой

Знаменитой Маизе из сериала «Клон» уже 51 год. Актриса Даниела Эскобар успела стать бабушкой. Радостным событием звезда поделилась в своей соцсети.

«Любовь, любовь! Дети – самое чудесное, что может быть в этой жизни», — написала Эскобар.

Новорожденную девочку назвали Флорой. Внучка Даниелы родилась у ее сына Андрэ. 22-летний молодой отец выглядит на фотографии безусловно счастливым. Своего сына звезда родила от знаменитого режиссера того самого сериала «Клон» — Жайме Монжардима.

После замужества у актрисы началась бурная телевизионная карьера, супруг помог Даниеле стать телеведущей. Однако счастье длилось не вечно. Брак распался. Тогда же Даниела и перестала появляться на телеэкране.

Эскобар попробовала выйти замуж второй раз, однако союз оказался неудачным. Теперь знаменитая Маиза готова посвящать время внучке и помогать молодым родителям в воспитании.

Напомним, сериал «Клон» вышел в 2001 году. Именно он стал одним из самых успешных бразильских телепроектов начала 20 века.