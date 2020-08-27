Лучший друг Константина Богомолова бросил жену и дочь в Юрге ради учебы в ГИТИСе

Как отметил актер Игорь Миркурбанов, он не может назвать себя идеальным отцом и мужем.

Актер Игорь Миркурбанов, лучший друг режиссера Константина Богомолова, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке.

«У меня была жена и дочь. Мы жили в Юрге. Это город в Кемеровской области. Я не считал себя связанным семейными узами и семьей. Мою дочку зовут Даша. Мать ребенка — Ира. Она не актриса, технолог. Я не нес ответственности за свою дочь. Я уехал поступать в ГИТИС и занимался только собой. Они остались в Юрге. У нас были продолжительные разлуки». Игорь Миркурбанов

Как отметил актер, после окончания вуза он уехал в Израиль, где служил в театре «Гешер». Жену и дочь он взял с собой.

«В Израиле я жил 11 лет. Ира замечательный человек, прекрасная хозяйка. Я виноват перед первой женой и дочкой, что не соответствовал их ожиданиям. Это моя чудовищная вина. Сейчас мы с дочкой в чудесных отношениях. Я ее очень люблю. Она подарила мне двух замечательных внуков», — отметил он.

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Игорь Миркурбанов – известный актер и режиссер. Он лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот».