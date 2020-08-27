Свидетель на свадьбе Собчак и Богомолова два месяца провел в психиатрической больнице

«Я и мой близкий друг актер Андрей Панин оказались в одной психиатрической больнице. Правда, в разное время. Сначала Андрей пролежал два месяца, потом я. Я находился на стационаре.

Случился у нас в жизни с Андреем неприятный инцидент. Мы подрались с лыжниками. Могли загреметь в тюрьму, либо в армию. Посоветовали нам этого избежать – лечь в психбольницу. Но это оказалось не менее опасно.

Мы притворялись больными. Иногда приходилось глотать таблетки. Нам просто открывали рот и заталкивали их. Происходили изменения. Я слышал голоса, крики и стоны каждую ночь. Я с замиранием сердца слушал, как долго может кричать человек без набора воздуха. Это было ужасно».