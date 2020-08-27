«Одна порода»: Устинья Малинина поделилась секретом со своим племянником на совместном видео

Жена музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram разместила красивое видео. На нем можно увидеть ее дочь девятнадцатилетнюю Устинью с племянником Платоном. Мальчик — внук Эммы, сын Антона Малинина, которого Эмма родила от предыдущего брака с профессором кафедры хирургии Куйбышевского медицинского института Вячеслава Исаева.

«Секретики, Устинья и Платон Малинины». Эмма Малинина

«Тетя и племянник», «Семейная идиллия – это прекрасно», «Вечерний позитив», «Устинья – маленькая принцесса», «Как они все на вас похожи. Одна порода», «Замечательная у них дружба. Платон и Устинья очень похожи друг на друга», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Малинин не раз подчеркивал: он считает Антона Малинина сыном, а его детей Платона и Арианну своими внуками. Кстати, в этом году Платону исполнится уже 13 лет. Своей тетушки он младше всего на семь лет.