Школьные годы: стало известно, сколько платят за обучение детей Кабо и Ревва, Лорак и Глюкоза

Новый учебный год совсем близко, во всей стране родители заняты подготовкой наследников к школе. Эти заботы не чужды российским звездам, их дети тоже идут постигать знания. Но зачастую они посещают не обычные школы, а частные.

Сколько же готовы платить за обучение своих наследников знаменитости?

Например, Платон – сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске учится в одной из столичный частных школ, ежегодно за обучение наследника отец отдает 1,4 млн рублей, пишет сайт kp.ru.

Старшая наследница Александра Реввы посещает Павловскую гимназию. Здесь же можно встретить детей Глюкозы, Ани Лорак и певицы Славы. Ценник за годовой курс 1,475 млн рублей, за эти деньги учеников занимают целый день: уроки, бассейн, кружки, секции, теннисные корты, художественная студия. Домой дети школьники приезжают только отдохнуть и переночевать.

Ломоносовскую школу для своих детей выбрали Ирина Дубцова, Анна Седокова, Владимир Соловьев и Михаил Пореченков. За индивидуальный подход к каждому ребенку здесь берут 158 тысяч рублей в месяц.

Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Ксения Бородина сделали ставки на языки, и их наследники посещают гимназию имени Евгения Примакова. Она находится в Одинцовском городском округе. В неделю у школьников порядка десяти уроков английского языка, преподаватели приезжают из Канады, Австралии, Великобритании и США. Годовое обучение стоит 700 тысяч рублей.

Чуть дешевле обходится обучение в школе «Лидер», которая расположена в закрытом элитном поселке «Княжье Озеро» — ценник здесь стартует от 90 тысяч рублей в месяц. В классах можно встретить детей Стаса Михайлова, Ольги Кабо, Игоря Лифанова, пишет сайт OA.

Кстати, синоптики обещают на 1 сентября хорошую погоду. В Москве и Подмосковье в воскресенье придет потепление. 31 августа уже будет около 25 градусов тепла. Как и во вторник, 1 сентября, сообщает телеканал «360».