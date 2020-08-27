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«За три дня в Сочи съеден кусочек хачапури»: Караулова в белоснежном бикини засветилась на яхте

Звезда весело проводит время на южном курорте.

«За три дня в Сочи съеден кусочек хачапури»: Караулова в белоснежном бикини засветилась на яхте
Караулова в бикини запечатлелась на яхте/http://globallookpress.com/

Певица Юлианна Караулова в Instagram поделилась достаточно откровенным снимком. На фотографии она запечатлена на яхте в белоснежном купальнике. Звезда сейчас отдыхает в Сочи, где наслаждается солнышком и окружающей красотой. Надо признать, что у исполнительницы нет ни грамма лишнего веса. Она прекрасно выглядит.

«Развиваем внутренний туризм и внутренний контроль: за три дня в Сочи съеден всего лишь один маленький кусочек хачапури. Вот это самодисциплина».

Юлианна Караулова

«Самодисциплина у вас на высоком уровне», «Совсем исхудала», «Великолепная фигура. Гордимся вами», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлианна Караулова стала широко известна благодаря пятой «Фабрике звезд», где наставницей была Алла Пугачева. На том проекте ей удалось дойти до финала. Сейчас Караулову продюсирует жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яна Рудковская.

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Алла Пугачевапроект "Фабрика звезд"СочиЮлианна КарауловаЮлианна Караулова последние новости