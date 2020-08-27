«Две очаровашки!»: личный фотограф Пугачевой запечатлел Гузееву в объятиях Стоцкой

Снимок, судя по всему, был сделан примерно 10 лет назад.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился уникальным кадром из прошлого. Снимку примерно 10 лет. На одной фотографии вместе запечатлены на первый взгляд, казалось бы, такие разные личности — актриса и телеведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева и певица Анастасия Стоцкая. Причем на фотографии они нежно обнимаются. Что связывает звезд — остается только гадать.

«Две очаровашки! Так я назвал это мое фото из недавнего прошлого. Одна из них Настя Стоцкая, а вторая? Узнали жену моего давнего товарища?» Роман Родин

«Все мы узнали Ларису Гузееву. Замечательная актриса», «Жену давнего товарища узнали. Чувство юмора у нее классное. Иногда, конечно, на грани, но по героине Ларисе Дмитриевне из «Жестокого романса» и не скажешь, что она такая веселушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Родин регулярно размещает в соцсетях архивные снимки со звездами. Некоторые кадры действительно уникальны и неповторимы по своей сути.