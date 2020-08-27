Пашаев объяснил, зачем его вызывали для дачи показаний по делу о мошенничестве

Эльман Пашаев пояснил, зачем его вызывали для дачи показаний по делу о мошенничестве. Накануне адвоката пригласили для дачи объяснений по событиям, которые произошли в 2017 году. Речь идет о расследовании крупного мошенничества в отношении жены бизнесмена Анзора Псунокова. Примечательно, что предприниматель в то время был клиентом Пашаева, а после бизнесмена и супругу обвинили в присвоении чужого имущества стоимостью 1 миллиард 200 миллионов рублей.

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Предприниматель написал заявление, что якобы передавал юристу 1,5 млн рублей для решения вопросов.

«Цель одна — отомстить мне. Псуноков Анзор написал заявление в УВД Арбат… Я знаю, с какой целью они это делают. Отрабатывают определенный гонорар», — рассказал Пашаев 5-tv.ru.

Адвокат подчеркнул, что с момента возбуждения нового уголовного дела прошел почти год, а про него только вспомнили. Все эти факторы, по его мнению, указывают на заинтересованность сторон.

Он уверен, что никаких реальных доказательств у следствия нет, при этом юрист уже просил предоставить биллинг мобильного телефона, чтобы установить, был ли он в кафе в тот день или нет, но сделать это не удалось.

Эльман Пашаев особо отметил, что дело в отношении супруги Псунокова расследуется в том же следственном органе, что и дело Михаила Ефремова.

«Видно, что ему предложили сделку», — заключил адвокат.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, но буквально через три дня адвокат снова появился на заседании, пишет сайт argumenti.ru.