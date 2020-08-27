«Алибасов не жил с мамой»: дочь Шукшиной рассказала об интимной жизни 81-летней актрисы с мужем

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что никакого медового месяца у ее матери с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым после свадьбы не было и в помине. По ее словам, Алибасов всегда неуважительно относился к своей жене и только притворялся любящим мужем.

«Никогда, заявляю со всей ответственностью, Алибасов не жил с моей мамой, ни на своей, ни на ее территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений». Ольга Шукшина

Сейчас, как сказала Шукшина, Алибасов занял странную позицию. Он прикидывается душевно больным и не хочет поговорить с глазу на глаз со своей женой. Она думает, что продюсер таким образом разыгрывает очередной спектакль. По словам Шукшиной, она просит мать как можно быстрее развестись с продюсером, но 81-летняя актриса пока настаивает на личном разговоре с мужем. Ей хочется понять его мотивы и странные поступки, сообщает «Собеседник».

Напомним, что разлад в супружеской паре начался после того, как квартира Федосеевой-Шукшиной оказалась в собственности помощника Алибасова Сергея Моцаря. Изначально пожилая женщина хотела оставить ее своим внукам — детям актрисы Марии Шукшиной Фоке и Фоме.