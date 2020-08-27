«Вам идет быть мамой»: звезда Comedy Club запечатлелась с подросшей дочкой

Единственная девушка в Comedy Club, 36-летняя юмористка Марина Кравец этой весной впервые стала мамой. Она скрывала свое «интересное положение», а вот радостным событием появления на свет малышки поделилась со всеми.

Девочку назвали Вероникой. Оказалось, что к родительству Марина и ее муж Аркадий Водахов очень долго готовились. И хотя новоиспеченная мамочка настраивалась на сына, в дочке она теперь души не чает. А вот делится Кравец семейными снимками неохотно. За все время ее материнства в Instagram тематических снимков — по пальцам пересчитать. Тем и долгожданнее стало теплое новое фото актрисы с коляской – она вышла с малышкой на прогулку.

«Наша Вероника», — кратко подписала фото Кравец.

Поклонники с радостью откликнулись на милое фото Марины. Они заметили, что артистка похорошела и преобразилась, буквально светится изнутри:

«Какая милота», «Чудесное фото», «Наконец-то Мариночка, Вы показали, что Вы мама, а то наверное одни няни вокруг!», «Вам идет быть мамой», «Урааа! Наконец-то», «Детки – это прекрасно», — пишут в комментариях.

Муж Марины недавно признался, что давно мечтал о ребенке. И теперь исполняет родительские обязанности с огромным удовольствием, помогая молодой мамочке.