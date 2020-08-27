Алла Пугачева заработала на двух своих предприятиях за год всего 71 тысячу рублей

Примадонна отечественной эстрады певица Алла Пугачева за прошлый год заработала на своих предприятиях смехотворную сумму – всего 71 тысячу рублей. Как известно, в свое время исполнительница получала барыши не только благодаря пению, но и в различных сферах.

Между тем у Пугачевой с годами многие компании были закрыты. Сегодня на плаву всего две. Это турагентство «Карай-ЭКО», где она совладелица, и ООО «АБП». Эта компания «занимается деятельностью в области радиовещания».

За прошлый год убытки турагентства составили 163 тысячи рублей. А вот «АБП» сработало в плюс, заработав 234 тысячи рублей. Таким образом несложно подсчитать общий заработок Примадонны, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что турагентство Аллы Пугачевой было основано еще в 2013 году. Однако оно ни в один последующий год не было в прибыли. По каким-то причинам пока Алла Пугачева не прикрывает этот свой убыточный бизнес.