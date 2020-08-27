«Какие они все твари!»: Апексимова оценила «чистку рядов» Машковым в Театре Табакова

Как отметила директор Театра на Таганке, сегодня мало кого интересуют хорошие новости.

Директор Театра на Таганке актриса Ирина Апексимова в ходе разговора с режиссером Юрием Грымовым в его программе «Культурный ход» высказалась о так называемой «чистке рядов» в Театре Табакова, которую якобы проводит художественный руководитель Владимир Машков.

«Никого не интересуют хорошие новости. Надо людям дать крови, чтобы все подумали: ах, как у них плохо! Какие они все твари! Что они не хорошие и прекрасные артисты, режиссеры, музыканты и художники, а они все низкие, мелкие твари». Ирина Апексимова

Как отметила Апексимова, не так давно ее театр покинула актриса Ирина Линдт. Она ушла играть во МХАТ к Эдуарду Боякову. В прессе сразу же появились, как сказала Апексимова, скандальные заголовки. Якобы Линдт с боем уходила из ее театра. При этом, как заметила Апексимова, Линдт уже пять лет назад начала репетировать в другом театре, а зарплату получала у нее, но никого это не интересовало, сообщает радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Театр Табакова в это межсезонье покинул актер Максим Матвеев. Он перебрался жить к жене и детям в Санкт-Петербург. Кроме того, были изменены условия сотрудничества с Розой Хайруллиной. Теперь она приглашенная актриса. Также Машков вывел еще трех звезд из основной труппы, переведя их на отдельные договоры. Кроме того, в его театре появилось сразу шесть новых молодых актеров.