Для мужа-яхтсмена Валентины Легкоступовой венчание с певицей стало третьим в жизни

Андрей Арбузов — друг яхтсмена Юрия Фирсова, чья жена певица Валентина Легкоступова не так давно ушла из жизни, сообщил, что для спортсмена венчание с ней было уже третьим в жизни. С каждой из своих бывших жен он проходил этот обряд, но певице ничего об этом рассказывать не стал.

Как отметил Арбузов, Легкоступова знала об отношениях спортсмена с бывшими женами, а вот про венчание с ними информацию он утаил. Интересно, что сейчас вдовцу на телефон стали приходить сообщения от фанатов Легкоступовой. Текст примерно следующий: «Юра, зачем ты с Валей третий раз венчался?»

Отметим, что Юрий Фирсов, несмотря на сплетни, не собирается претендовать на квартиру жены. Сейчас он разбирает фото с покойной супругой. В браке они прожили, как известно, всего девять месяцев, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что исполнительнице хита «Ягода-малина» на момент смерти было всего 54 года. К ее кончине, возможно, причастен муж. По одной из версий, он регулярно избивал жену. Впрочем, сын Фирсова сказал, что его отец бы и мухи не обидел.