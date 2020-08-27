«Валентина ехала в такси, пела песни»: сын Фирсова рассказал о поездке Легкоступовой в больницу

Сын третьего мужа певицы Валентины Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова, Даниил, заявил, что его отец и пальцем не мог тронуть жену. По его словам, отец и исполнительница вместе отправились в наркологическую клинику после возлияний в своей квартире. К тому времени певица уже успела упасть в ванной и получить травму головы, которой не предала серьезного значения.

«Валентина ехала в такси, пела песни. Они были с Юрием во время того, как приехала ее дочь. И если бы были какие моменты с моим отцом – она бы это сказала. Но отец мой ее очень сильно любит, и ни в каком бы состоянии он бы Валентину пальцем не тронул». Даниил Фирсов

Как сказал Даниил, отец даже в детстве его не бил. На жену он бы руки точно не поднял. Кроме того, он отметил, что Юрий не сбегал из больницы. Просто Легкоступовой стало хуже и ее перевели в другую клинику. Фирсов же бросился ее искать, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Легкоступовой было всего 54 года на момент смерти. Следствие на данный момент рассматривает две основные версии. Либо она сама упала в ванной, либо ее все-таки периодически бил муж.