Собчак стала единственной, кто заработал в Instagram более миллиона долларов на рекламе

Телеведущая Ксения Собчак заработала на рекламе в Instagram за последний год 1,58 миллиона долларов. Больше никто из российских знаменитостей и близко не может похвастаться такими заработками. Популярность Собчак принесла свадьба с режиссером Константином Богомоловым, ее проект «Осторожно, Собчак!», а также громкие расследования. Как известно, она снимает документальные фильмы.

На втором месте расположилась певица Полина Гагарина. Ее заработок оказался куда скромнее. Всего 890 тысяч долларов. Имя исполнительницы в последнее время на слуху. Она, как известно, рассталась с мужем модным фотографом Дмитрием Исхаковым.

Замкнула «тройку призеров» блогер Ида Галич. Она заработала 850 тысяч долларов. Также в десятке оказались такие звезды, как ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, блогер Алина Левда и телеведущая Настя Ивлеева, сообщает Forbes.

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Отметим, что «Форбс» второй год публикует подобный рейтинг среди россиян. Как отмечают составители, в этом году среди пятнадцати лучших появилось сразу шесть новых лиц.