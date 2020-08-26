«Баста нырнул в пятилитровую тарелку молока»: Дмитрий Шепелев раскрыл секреты шоу «Ты как я»

Как отметил телеведущий, по папам, которые приходят к нему в гости с наследниками, сразу видно, кто занимается со своими детьми, а кто нет.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыл некоторые секреты семейного шоу «Ты как я». Первый выпуск выйдет на канале ТНТ уже 6 сентября.

«Звезды со своими детьми будут проходить ко мне вместе. Все шишки будут соответственно распределяться на двоих: на отца и на его наследника. Но вообще я скажу, что подарки и ржака всех ждут. К примеру, зрители увидят, как Баста нырнул в пятилитровую тарелку молока. Это нельзя пропустить». Дмитрий Шепелев

Также Шепелев отметил, что в ближайшее время к нему на шоу пожалует рэпер Тимати. Как заметил гражданский муж певицы Жанны Фриске, по знаменитостям сразу видно, кто из них занимается со своими наследниками, а кто нет. При этом он наотрез отказался назвать имена звезд, кто мало внимания уделяет наследникам, чтобы никого не обидеть.

Дмитрий Шепелев в этом году ушел с Первого канала, где был ведущим программы «На самом деле». Сейчас он трудится на канале ТНТ.