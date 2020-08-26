«Меня унижают»: Лолита жестко ответила телеканалу, закрывшему ее лицо смайликом

Лолита Милявская известна тем, что она женщина без комплексов. Певица привыкла открыто говорить на любые темы. Она не стесняется ни своего возраста, ни пышных форм. В 2019 году артистка пережила развод с пятым мужем. После этого она открыто говорила о своей интимной жизни на одном из интернет-шоу. А недавно 56-летняя звезда в латексном костюме снялась в клипе Светланы Лободы на трек Boom-Boom. Провокационное видео стал транслировать канал RU.TV, но лицо Лолиты, по неизвестным причинам, было закрыто смайликом.

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Как стало известно, уже несколько лет Милявская находится в конфликте с владельцем «Русской медиагруппы», которой принадлежит RU.TV. В 2018 году певица проигнорировала премию телеканала, выбрав другое аналогичное мероприятие. Более того, артистка открыто выразила свое недовольство работой сотрудников РМГ. С тех пор песни и клипы артистки не крутят ни на телеканале, ни на «Русском радио». Для журналистов она не только прокомментировала новый инцидент, но и записала видео, опубликованное порталом Super. Лолита не стеснялась в выражениях, с иронией и в жесткой форме отвечая телеканалу.