«Все хорошо у парня с гормонами»: Дмитрий Шепелев мечтает еще раз стать отцом

Уже несколько лет телеведущий встречается с дизайнером и архитектором Екатериной Тулуповой.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что мечтает в самое ближайшее время еще раз стать отцом. Как известно, у него есть сын Платон от певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году. Мальчику в этом году исполнилось семь лет. Сейчас телеведущий встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой.

«Я считаю, что папой надо стать обязательно каждому мужчине. Причем желательно надо стать папой несколько раз. Это фантастический опыт. Я кайфую от самого момента рождения своего сына и до сегодняшнего дня. Я так хочу еще детей. У меня сейчас такое отцовское настроение. Все хорошо у парня с гормонами. Он снова хочет стать отцом». Дмитрий Шепелев

Также Дмитрий Шепелев отвесил комплимент ведущей Алле Довлатовой. Оказывается, он с юных лет слушал эфиры с ней. «Мои самые теплые воспоминания о тебе. Я рос на твоих эфирах», — заявил он.

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Напомним, что в сентябре выйдет семейное шоу Дмитрия Шепелева «Ты как я» на канале ТНТ. Ранее он вел программу «На самом деле» на Первом канале.