«Сумма была уже просто астрономическая»: сын Нагиева объяснил, почему пять раз отказывался от шоу «Холостяк»

30-летнему актеру в этом году тоже поступало выгодное предложение.

Шоу «Холостяк» на ТНТ является одним из популярных реалити телеканала. На протяжении семи сезонов девушки боролись за сердца бизнесмена, футболиста, актера, двух певцов, юмориста и «простого» стоматолога.

Романтическая атмосфера, страсти и признания, разбитые сердца и искренние эмоции — каждую весну миллионы телезрителей оказываются прикованы к телеэкранам в попытке угадать, кого из 25 участниц выберет «холостяк», и закончится ли, наконец, их роман настоящей свадьбой.

От телезрителей до последнего держат в секрете главного героя шоу. И по сути — это своеобразный сюрприз. Сын шоумена Дмитрия Нагиева, 30-летний актер Кирилл Нагиев, рассказал, что ему неоднократно поступало предложение стать «холостяком». Но каждый раз звезда фильма «Холоп» от приглашения отказывается.

«Я не гонюсь за хайпом и количеством. В этом году я в пятый раз отказался от участия в шоу «Холостяк», хотя сумма была уже просто астрономическая», — признался Нагиев-младший порталу PeopleTalk.

О какой именно сумме гонорара идет речь, Кирилл не уточнил, но признался: ему бы хватило средств на постройку собственного отеля.

Отказался актер от реалити еще и потому, что избирательно подходит к ролям. Ему неинтересны амплуа красавчиков, он не гонится за количеством, а предпочитает качество, выжидая неоднозначных персонажей.