Джеймс Бонд скорбит: у Дэниела Крейга умер отец

Отец исполнителя роли Джеймса Бонда, Дэниела Крейга, умер в возрасте 77 лет от рака печени. Об этом сообщает британский портал Cheshire Live. Трагедия в семье актера произошла еще 20 августа.

Умерший Тим Крейг был бизнесменом (директором кадровой компании) и жил со своей женой Кирсти в графстве Шропшир. Сообщается, что в день смерти отца Дэниел и его сводный брат Гарри были рядом с ним. Супруга пожилого мужчины на следующий день должна была отмечать свой день рождения, но, по понятным причинам, праздник не удался. Семья покойного отказалась делать какие-либо заявления для прессы.

Издание сообщает, что Тим Крейг пользовался почетом у своих соседей, когда его сын получил роль Джеймса Бонда. Он несколько раз появлялся с женой на премьерах фильмов своего наследника, но в целом был не очень публичным человеком. Якобы именно он разглядел талант Дэниела и предсказал ему актерскую карьеру, когда тот еще был юн. Позже в одном из интервью он с гордостью отметит, что слава и богатство не испортили его сына.

Напомним, родители актера развелись. Паренек остался жить с матерью, и его отчим-художник быстро ввел будущую звезду кино в богемную тусовку. Но, несмотря на все это, Дэниел продолжал общаться со своим биологическим отцом. По свидетельству последнего, они были как лучшие друзья.