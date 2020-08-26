«Вот это красотки!»: Боня с подругой облачились в одинаковые кроп-топы и мини-юбки

Комплект подчеркнул достоинства фигуры каждой из девушек, что не смогли не заметить поклонники в Сети.

Виктория Боня прославилась благодаря участию в телепроекте «Дом-2». Там она строила любовь со Степаном Меньщиковым. Реалити-шоу девушка покинула более 10 лет назад, но ее популярность с того момента, кажется, только выросла. Инстадива ведет микроблог, активно развивает собственный бизнес, а также обучает поклонниц макияжу и уходу за собой.

В настоящее время экс-звезда «Дома-2» проживает в Монако. Девушка много путешествует по Европе, обзаводится новыми знакомствами, а также посещает различные мероприятия. Например, недавно она побывала на вилле Ротшильда, где прошел настоящий светский раут. А на этот раз Боня просто отправилась на прогулку с подругой. И для променада девушки выбрали одинаковые наряды – комплекты из кроп-топов и юбок мини. Правда, разного цвета – Боня облачилась в белоснежный аутфит, а ее подруга – розовый.

«Какая красота!», «Вот это красотки!», «Самые стильные красотки», «Классные костюмчики», «Супер красотки, Боня всегда на высоте», «Куколки», «Красивые девушки, в красивых костюмчиках», «Виктория, какая вы красивая» — не сдержали восторгов фолловеры.

К слову, у Бони не все так радужно, как может показаться на первый взгляд – недавно у нее случилась неприятность, которая заставила ее пересмотреть отношение к соцсетям. Пока инстадива путешествовала, ее квартиру дважды обокрали – злоумышленники следили за передвижениями звезды на ее личной страничке.