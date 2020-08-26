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«С ноткой пафоса»: Анастасия Решетова вышла в свет в обтягивающем платье

Имиджмейкер Ольга Трофимова назвала образ модели сексуальным.

«С ноткой пафоса»: Анастасия Решетова вышла в свет в обтягивающем платье
Анастасия Решетова.Фото:Архив"Экспресс-газета"/Кудрявов Борис

Модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова решила покорить Францию. Напомним, несколько недель назад звезда улетела в Сен-Тропе вместе с сыном Ратмиром. Тогда же и стало известно о разладе в отношениях с Тимати. На протяжении отпуска модель делилась с подписчиками тем, как хорошо отдыхать во Франции. Кстати, остановилась звезда в доме отца возлюбленного.

На этот раз Решетова решила побаловать поклонников и показать не пляжный стиль, а изысканный вечерний. В своих stories модель продемонстрировала свой наряд в Каннах.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Имиджмейкер Ольга Трофимова отметила, что Анастасия выглядит очень сексуально.

«Беспроигрышным вариантом вечернего образа является черный цвет. Его Анастасия и выбрала. Силуэтное, обтягивающее, плотно прилегающее платье, словно вторая кожа подчеркивает шикарную фигуру модели. Лаконичный классический крой и v-образное декольте делает этот наряд строгим, стильным, но во же время с ноткой пафоса.

Модель платья называется «русалочка», оно немного расклешено к низу. Образ подходит безупречно. Распущенные волосы, небрежная укладка дополняют его и превращают Анастасию в современную русалочку. Анастасия выглядит невероятно сексуально», — пояснила Трофимова.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт» с опытом работы свыше 10 лет.

Ольга Трофимова
Ольга Трофимова. Фото: https://www.instagram.com/trofimovaol_ga/

Напомним, на днях Решетова призналась, что чувствует себя «гармонично и спокойно».

По слухам, отношения между Решетовой и Тимати испортились из-за Симоны, мамы рэпера. Отдыхать звезда улетел именно с ней, дочкой Алисой и бывшей возлюбленной Аленой Шишковой. Анастасия комментировать ситуацию не стала.

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Анастасия РешетоваЗвездный стильКанныТимати