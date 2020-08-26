Американская актриса Белла Торн за сутки заработала миллион долларов на личном контенте

Артистка побила рекорд на сайте, где продает свои снимки и видео.

22-летняя американская актриса и певица Белла Торн побила рекорд на сайте OnlyFans: за первые 24 часа существования своего аккаунта на этом портале она заработал более миллиона долларов. Об этом сообщает издание Variety.

Чтобы понять, чем это достижение так примечательно, нужно знать, как работает упомянутый сайт. Известные люди (актеры, модели, певцы) регистрируются там и выкладывают эксклюзивный контент — фото, видео, истории, ответы на вопросы, — который пользователи могут увидеть за деньги. Естественно, такой портал быстро стал сервисом для публикации интимного контента. Пресса даже назвала его «порно по платного доступу».

Однако сама Белла уверяет, что ничего откровенного не выкладывает.

«Кстати, не-е-ет. Я не выкладываю наготу!» — написала она в Twitter 25 августа.

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Компания OnlyFans заявляет, что у ее портала 50 миллионов подписчиков и 700 тысяч производителей контента. Известно, что его создал бизнесмен, предыдущими проектами которого были сайты про БДСМ и фетиши.