Работа мечты: PlayStation ищет тестера игр со знанием русского языка

Он должен будет следить, чтобы в русской локализации не было ошибок.

Компания PlayStation (дочернее предприятие Sony) открыла вакансию, которую многие молодые люди в России могут назвать работой мечты. Разработчикам игровых приставок нужен тестер видеоигр со знанием русского языка.

От работника требуется следить за правильностью речи и текстов при локализации игр на русский язык. Компания ждет, что он будет исправлять ошибки и иногда делать переводы для сюжета и маркетинга выпускаемых продуктов. Ожидается, что работник будет уделять заданиям 37,5 часа в неделю, по будням с 9:00 до 17:30.

В требованиях указано знание не только русского, но и английского языка, а также навыки работы в MS Office, знание игрового рынка, а также страстное желание играть.

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Один минус: компания базируется в Ливерпуле, и кандидату понадобится право на работу в Великобритании. Но что не сделаешь ради того, чтобы получать деньги за игру в приставку?