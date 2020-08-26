«Потому что заслужила»: Рита Дакота купила автомобиль за 10 миллионов рублей

Дела певицы Риты Дакоты, кажется, идут в гору. Недавно звезда выпустила свой первый сольный альбом, завела отношения с новый бойфрендом, а теперь прикупила дорогую машину. Радостным событием Рита поделилась с подписчиками в своем Инстаграме.

«Мой чудесный синий кит», — написала звезда.

На фото Рита позирует в новом темно-синем BMW X6. Такой автомобиль стоит около 10 миллионов рублей!

«Потому что заслужила», — заявила певица.

Поклонники сразу же поздравили любимую исполнительницу.

«Огонь! Поздравляю!», «Очень подходите друг другу», — написали пользователи.

Чтобы избежать лишних вопросов от хейтеров, звезда выставила еще один пост, в котором рассказала, что для нее значит новая машина.

«Для меня, которая еще несколько лет назад гоняла в Люберцы на метро, это было ну прям несбыточной мечтой. Это большая гордость для меня и большой знак, что я все делаю верно», — призналась Рита.

Остается надеяться, что теперь Дакота по-настоящему счастлива. Напомним, вместе с коллегой по сцене, певцом Владом Соколовским Рита развелась 3 года назад. Звезда узнала, что муж ей изменял. Портить отношения с бывшим возлюбленным Дакота не стала, ведь в браке появилась дочь Мия. Сейчас девочке почти 4 года. В настоящее время певица счастлива в новых отношениях. С клипмейкером и музыкантом Федором Белогаем девушка живет вместе уже несколько месяцев. Судя по Инстаграму, пара проводит вместе все свободное время.