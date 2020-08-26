По стопам Джигана: 20-летняя дочка Ларисы Гузеевой сбрила себе брови

Лариса Гузеева знаменита тем, что ловко разбирается в людях и без стеснения говорит правду в глаза. А вот о своей семье артистка рассказывает редко. Лишь иногда она делится снимками с 20-летней дочкой Ольгой Бухаровой, а также сыном Георгием, который в прошлом году женился и уже давно живет отдельно от матери. Телеведущая не скрывает, что ее младшая наследница переживает не самых лучший период и порой ей бывает сложно.

На днях Гузеева посетила свадебный банкет актрисы Юлии Зиминой, которая вышла замуж. Артистка пришла на торжество с дочкой. «Зачем язык показала? Не надо», — отчитывала она наследницу, но при этом назвала ее красавицей. А теперь Ольга всех удивила своим новым селфи. По неизвестным причинам, она сбрила себе брови. При этом девушка оставила часть растительности, но большую часть бровей убрала. К слову, полгода назад так поступил рэпер Джиган, когда попал в рехаб.

Поклонникам Ольга так и не объяснила, зачем решилась на такой поступок. А вот фанаты вспомнили, что в конце зимы у девушки был нервный срыв. Тогда дочка Гузеевой устроила погром в своей комнате. Она швыряла все вещи, сломала мебель и повредила обои. Тогда артистка привела все в порядок и не стала ругать наследницу. «Я сама тяжело взрослела. Помню себя», — оправдывала свою дочку звезда. К слову, Ольга пока свободна, в отличие от брата. В прошлом году она встала встречаться с Алексеем, специалистом по веб-дизайну, но вскоре они расстались. Случившееся девушка переживала очень болезненно.