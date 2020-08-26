Певица МакSим после курса лечения от головных болей в ближайшее время вернется на сцену

По словам ее представителя Маргариты Соколовой, исполнительница сейчас отдыхает на море.

Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что возвращение ее подопечной на большую сцену намечено на сентябрь. Сейчас звезда со своей семьей находится на море, где отдыхает.

«Сейчас она уже записала несколько новых песен, в сентябре готовится работать на закрытом мероприятии, потом, возможно, начнутся и полноценные концерты. С артисткой все прекрасно, не переживайте». Маргарита Соколова

Ранее радиоведущая Алла Довлатова забила тревогу. По ее словам, она уже три месяца не может дозвониться до исполнительницы, которую считает своей подругой. Со своей стороны, Соколова отметила, что Довлатова никогда не была близкой подругой МакSим, сообщает «СтарХит».

В марте этого года МакSим объявила о временной приостановке своей творческой карьеры. Ее мучили сильнейшие головные боли после ДТП, которой случилось в марте 2019 года. В последние месяцы исполнительница много гуляла на свежем воздухе и отдыхала.