«Я — грешный человек»: Александр Цуркан рассказал о своем втором и третьем неудачных браках

Актер Александр Цуркан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором и третьем неудачных браках. От каждой женщины, с которыми он состоял в официальных отношениях, у него по сыну, но жизнь с ними по разным причинам не сложилась.

«После расставания с первой женой я встретил Лену. Она в те годы жила в Москве. У нас родился сын Кирилл. Когда ему было пять лет мы расстались. У меня необузданная натура. Тем более я встретил свою будущую третью жену Анастасию. Она была актрисой. Я — грешный человек. Я всегда хотел только подниматься выше. Влюбился в другую девушку». Александр Цуркан

Как отметил актер, и третий брак не принес ему счастья. Причем в этот раз его оставила уже жена Анастасия. «Я не занимался женой. Все время был на работе. Жена однажды просто мне сказала: «Я не могу так больше жить». Я собрал вещи и ушел. Взял только книги и гитару», — заметил актер.

Александр Цуркан стал широко известен публике по сериалу «Штрафбат». Всего у него пятеро детей от пяти разных жен.