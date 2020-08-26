«Крымский Карлсон»: Митя Фомин купил жилье под Севастополем

Пандемия коронавируса и карантин заставили российских звезд потратиться. Например, Митя Фомин не выдержал и купил себе квартиру в Крыму. Теперь певец сможет отдыхать там круглый год, и никакой карантин не страшен.

По словам Фомина, о жилье возле Черного моря он мечтал давно. «А почему сразу не дом?», — могут спросить поклонники. На это у звезды есть вполне логичный ответ:

«Не вижу смысла, ты тут никогда не сидишь на месте, путешествуешь», — рассказал певец в интервью для Starhit.

Квартира Мити Фомина стоит около 8 миллионов рублей. Располагается она прямо около моря. Но «перчинка» покупки не в этом. Апартаменты находятся прямо на крыше.

«Этакий новый крымский Карлсон», — заявил о себе певец.

Фомин планирует расширять квартиру, покупать дополнительные квадратные метры. А пока на первом месте – обустройство, создание уютной обстановки.

Напомним, у певца есть дача в Италии. Но как показал коронавирус, в недвижимости за границей есть свои минусы.

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Возможно, на отдыхе в Крыму Митя наконец-то найдет свою вторую половинку. Напомним, 46-летний певец ни разу не был женат, детей у артиста пока нет. В свое время Фомину приписывали романы с певицей Татьяной Терешиной, телеведущей Ксенией Мерц и журналисткой Екатериной Гордон.

Любовные отношения звезда афишировать не любит. Но судя по соцсетям звезды, в жизни артиста все хорошо. Этим летом Фомин отдохнул и в Крыму, и в Сочи.

Сейчас певец приступает к работе. 30 августа грядет его сольный концерт в Москве.