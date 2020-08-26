«Мы счастливы»: жена Степана Меньщикова родила девочку

Жена шоумена и участника проекта «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах в Instagram сообщила, что родила девочку. Это третий ее ребнок. Она поделилась фотографией, на которой можно увидеть ее дочь. Рядом стоят врачи в масках. Это уже 13-й ребенок, который родился за все время существования проекта у его участников.

«Родила. Девчуля. 3140. Мы счастливы». Ангелина Монах

Напомним, что у Степана Меньщикова от первого брака с Евгенией Шамаевой есть двое детей, один из которых, правда, был рожден девушкой от другого мужчины. С женщиной он расстался несколько лет назад.

Вместе с Ангелиной Монах Степан Меньщиков не так давно пожаловал на шоу «Дом-2» Их цель была проста – выиграть квартиру, которая разыгрывалась среди пар проекта. Правда, достигнуть этой цели ему с женой не удалось. Они выбыли из розыгрыша на первом этапе. Позже Меньщиков заявил, что телезрители специально голосовали против их пары, потому что знали – его жене скоро рожать.

Отметим, что Степан Меньщиков «старичок» «Дома-2». На проект в первый раз он пришел в 2004 году. У него в те годы был бурный роман с моделью Аленой Водонаевой, который завершился расставанием.