«У нее в жизни все сложится хорошо»: Жулин объявил о неминуемом завершении карьеры Загитовой

Как считает чемпион мира по фигурному катанию, у олимпийской чемпионки сегодня много проектов.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию, бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин заявил, что олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова, скорее всего, завершит в ближайшее время свою блистательную карьеру. Как отметил тренер, сегодня у Загитовой много конкуренток, которые умеют прыгать четверные прыжки и с ними соперничать ей будет крайне непросто. По его словам, спортсменка это прекрасно понимает и рисковать своей безупречной репутацией вряд ли захочет.

«Она это понимает и сейчас находится в раздумьях. При этом, я уверен, что у нее в жизни все сложится хорошо». Александр Жулин

Как добавил Жулин, в жизни у Загитовой много проектов. К примеру, на фотографиях, которые регулярно появляются в ее соцсетях, фигуристка улыбается. Скоро в ее жизни появится еще и учеба. Как известно, звезда хочет связать свое будущее с журналистикой. По словам Жулина, у Загитовой все прекрасно сложится в этой жизни и без фигурного катания, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Загитова не заявилась на этапы кубка России, хотя многие эксперты считали, что она это сделает. Без них невозможно попасть на чемпионат страны, а, соответственно, и на мировое первенство. Таким образом можно с большей долей вероятности утверждать, что фигуристка больше не появится на крупных стартах.