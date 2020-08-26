«У нее в жизни все сложится хорошо»: Жулин объявил о неминуемом завершении карьеры Загитовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию, бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин заявил, что олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова, скорее всего, завершит в ближайшее время свою блистательную карьеру. Как отметил тренер, сегодня у Загитовой много конкуренток, которые умеют прыгать четверные прыжки и с ними соперничать ей будет крайне непросто. По его словам, спортсменка это прекрасно понимает и рисковать своей безупречной репутацией вряд ли захочет.
«Она это понимает и сейчас находится в раздумьях. При этом, я уверен, что у нее в жизни все сложится хорошо».
Как добавил Жулин, в жизни у Загитовой много проектов. К примеру, на фотографиях, которые регулярно появляются в ее соцсетях, фигуристка улыбается. Скоро в ее жизни появится еще и учеба. Как известно, звезда хочет связать свое будущее с журналистикой. По словам Жулина, у Загитовой все прекрасно сложится в этой жизни и без фигурного катания, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Загитова не заявилась на этапы кубка России, хотя многие эксперты считали, что она это сделает. Без них невозможно попасть на чемпионат страны, а, соответственно, и на мировое первенство. Таким образом можно с большей долей вероятности утверждать, что фигуристка больше не появится на крупных стартах.