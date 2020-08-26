«У них нет времени, чтобы мотать нервы»: ясновидящая рассказала об отношениях Галкина и Пугачевой

Как отметила женщина, в семье у звезд все годы царит мир и добро.

Ясновидящая Саона заявила, что в семье юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой царят мир, добро, порядок и хорошие отношения между мужем и женой. Они, как сказала прорицательница, не ставят друг друга в какие-то рамки, что и помогает им быть счастливыми. У них очень дружная семья.

Как добавила Саона, Пугачева дает Галкину полную свободу действий. Она спокойно его отпускает в командировки и на работу на телевидении. Кроме того, звезды, как уверена ясновидящая, не достают друг друга лишними расспросами. Они живут в мире и согласии, что очень важно в современном мире, сообщает «Собеседник».

«Люди они взрослые и самодостаточные. Каждый понимает, как жить и для чего. У них нет времени на то, чтобы мотать друг другу нервы. Им вместе хорошо и комфортно». Саона

Напомним, что судьбоносная встреча Аллы Пугачевой и Максима Галкина состоялась почти двадцать лет назад на «Славянском базаре» в белорусском Витебске. Причем познакомил их тогдашний муж Примадонны Филипп Киркоров. Примадонна сразу обратила свое внимание на молодого юмориста, который искрометно и задорно шутил. Пугачева и Галкин вместе уже много лет и, несмотря на постоянные слухи о разводе и ссорах, живут счастливо, не обращая внимание на сплетни.