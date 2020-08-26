Андрей Разин не исключил, что Максим Галкин выставит на продажу свой замок в деревне Грязь

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не исключил, что при второй волне пандемии коронавируса юморист и телеведущий Максим Галкин выставит на продажу свой замок в деревне Грязь, который многие считают за его красоту чудом современной архитектуры. При этом, как считает музыкант, вряд ли мужу певицы Аллы Пугачевой удастся выручить за него серьезные деньги. Времена сейчас не те — люди экономят финансы.

«Я артистам всегда говорил: «Стройте отели, как я!» Если хотите там жить — просто выделите себе отдельный этаж, и все! Надо бизнес совмещать с жильем, а они строят жилье и запечатываются в нем». Андрей Разин

Как отметил Разин, Галкину сегодня приходится платить немалые налоги за свой замок, а концертов у него нет. Кроме того, огромные деньги уходят на прислугу и содержание жилья. У самого Разина на его сочинской даче работает садовник, уборщица, водитель и охранник. Каждому он платит по тысяче евро в месяц. Продюсер уверен, что время роскоши ушло. Сегодня люди приобретают недвижимость, которая может принести доход, сообщает «Собеседник».

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Ранее прошла информация, что замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь разваливается. Московский кузнец якобы специально сделал ему гаргулий на фасаде, чтобы скрыть изъяны величественной конструкции. Кстати, сам кузнец позже опровергал эту информацию и отмечал, что не понимает, откуда пошли эти слухи.