Невестка Тереховой озвучила сумму, которая требуется в месяц на лекарства и сиделок для актрисы

Невестка звезды картины «Три мушкетера» Маргариты Тереховой, которой исполнилось 78 лет, Татьяна Найник озвучила сумму необходимую каждый месяц для помощи родственнице. По ее словам, у кровати Тереховой на регулярной основе дежурят две сиделки.

«На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают. Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее нежная. Женщина она все равно».

Татьяна Найник

Как отметила Найник, Терехова из-за болезни Альцгеймера не встает с кровати без посторонней помощи. Она практически ничего не видит. Родные отмечают, что женщина постепенно превращается в маленького ребенка. Показывать посторонним они ее не хотят. Дочь актрисы Анна, к примеру, сказала ей хочется, чтобы фанаты запомнили Терехову жизнерадостной и здоровой, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что в последний раз с прессой Терехова общалась в 2011 году. Тогда вышло ее интервью в программе «И снова здравствуйте».