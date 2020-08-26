Сергей Исаев объявил о создании в Екатеринбурге Дома «Уральских пельменей»

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев сообщил, что планирует создать в Екатеринбурге Дом «Уральских пельменей». По его задумке, это будет некий продюсерский центр, который будет призван помочь молодым людям стать в будущем звездами КВН, а также известными актерами и танцорами.

По словам Исаева, он вместе с коллегами по шоу «Уральские пельмени» постоянно сталкивается с необходимостью искать какие-то интересные локации для съемок и творческих встреч. Часто в ответ он слышит, что подобное реально реализовать только в Москве.

«Но мы-то хотим работать в родном городе. Так что, считаю, что давно назрела необходимость открытия такого аналога Дома КВН — Дома «Уральских пельменей» в Екатеринбурге». Сергей Исаев

Добавим, что место для будущего продюсерского центра уже найдено. Сейчас, как сказал Исаев, там лежат бетонные блоки, но при должном подходе из них можно соорудить прекрасное и красивое здание, сообщает Е1.

Напомним, что шоу «Уральские пельмени» пользуется огромной зрительской любовью уже на протяжении долгих лет. На канале СТС регулярно выходят выпуски проекта, у которого отличные рейтинги на телевидении.