«Такой и за борт выкинет»: Наталья Штурм поделилась видео с агрессивным мужем Легкоступовой

Как отметила певица, она бы никогда не решилась отправиться в плавание с таким капитаном.

Певица Наталья Штурм в соцсетях поделилась видеозаписью, на которой можно увидеть третьего мужа исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова в крайне агрессивном состоянии. На кадрах он нецензурно выражается и ведет себя не вполне адекватно.

Как отметила Штурм, Фирсов дает советы путешественникам, которые заплатили за прогулку по полторы тысячи евро. Сама она не решилась бы, по собственному признанию, отправиться в плавание с таким капитаном.

«А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телеке, и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь». Наталья Штурм

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Напомним, что Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова стали мужем и женой буквально за несколько месяцев до трагедии со звездой. Они отправились в свадебное путешествие в Крым, где прекрасно проводили время. По одной из версий, именно Фирсов избил певицу, которая получила серьезную травму головы. После этого она угодила в кому, из которой уже не вышла. Впрочем, по другой версии Легкоступова, которая много пила в последнее время, сама упала в ванной и ударилась головой. Следователи сейчас выясняют все детали этой странной истории.