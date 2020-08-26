Корчевников поделился фото красавицы-мамы, которая работала помощником у Олега Ефремова

Телеведущий популярной программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1», Борис Корчевников в Instagram разместил архивный снимок своей родительницы — Ирины Леонидовны. В кадре она красива и молода. Ей не больше двадцати лет. «Мама», — кратко подписал снимок телеведущий.

Отметим, что сейчас Ирине Леонидовне 74 года. Она заслуженный работник культуры России. С 1973 года работала во МХАТе имени Чехова. Сначала была заместителем главного инженера, потом помощником Олега Ефремова. Позже стала заместителем директора. С 2000 года заняла должность директора музея МХАТа. До апреля 2019 года работала директором Театра кукол имени Образцова. В 2007 году получила орден Почета.

«Очень красивая женщина», «На фотографии ей лет 18 не больше», «Очень красивая. Дай бог здоровья на долгие лета», «Интересный взгляд, как бы отвлеченный от основной мысли. Создается впечатление внезапного кадра. И в то же время глаза ждут ответа», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Борис Корчевников в последнее время испытывает определенные проблемы со здоровьем. В СМИ проходила информация, что он практически перестал слышать. Впрочем, близкие звезды эту информацию не подтверждают. Как отмечал его директор, Борис спокойно работает и не обращает внимания на слухи.