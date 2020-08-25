Малышка на миллион: Юлии Михалковой предлагали круглую сумму за секс

Юлия Михалкова снялась в скетчкоме «Сторис» на СТС в нескольких ролях. Она была учителем, библиотекарем и даже многодетной матерью. «Экспресс-газете» экс-звезда «Уральских пельменей» рассказала, что однажды ей предлагали немалую сумму денег за интим.

«Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: «Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней». Отказывала сразу. Принципами не торгую», — рассказала Михалкова.

Также актриса призналась, что ее пухлые губы и большая грудь – это оптический обман. Чтобы и то, и другое казалось больше, Михалкова пользуется уловками в макияже и одежде.

Недавно артистка рассказала, как не разориться в ресторанах. По ее мнению, нужно выбирать те заведения, которые находятся высоко в горах. Именно там от открывающегося на природу вида аппетит совсем пропадает.