«Выпускной! Слезы рекой»: 42-летняя Климова вместе с первым мужем посетила школьный бал взрослой дочери

В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» 42-летняя Екатерина Климова призналась, что в их доме наступают такие дни, когда все «воскресные» отцы приходят навестить своих детей. От трех разных мужей актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила четверых наследников. В первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым на свет появился первенец артистки — дочка Елизавета. Мужа Екатерина оставила ради отношений с Игорем Петренко. Ему Климова родила еще двоих детей: Матвея и Корнея. В отношениях с Гелой Месхи на свет появилась дочка Белла, ей четыре годика.

По словам актрисы, она не препятствует бывшим мужьям общаться и видеться с отпрысками. Проводить время с детьми они могут совершенно на любой территории. Екатерина прекрасно ладит с экс-возлюбленными и разрешает им приходить в их семейный коттедж, где они могут спокойно общаться с наследниками. Сама Климова в этом никак не участвует. Из-за гастролей и съемок она крайне редко бывает дома.

Примечательно, что на выпускной вечер 18-летней дочки в Ломоносовской школе актриса пришла вместе с первым мужем. Илья Хорошилов поддержал наследницу в этот важный для нее день, когда Лиза получила аттестат зрелости. На празднике присутствовала и бабушка выпускницы — Светлана Владимировна. В своем микроблоге Климова поделилась свежим фотоотчетом со школьного бала.