«Он иногда боится женского напора»: Дмитрий Губерниев раскрыл страхи Сергея Лазарева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на «Русском радио» высказался о певце Сергее Лазареве. Также он оценил творчество группы «Непара». Журналист оценивал песни звезд, которые включали в эфире «Русского радио» в перерывах между беседой.

«Мне кажется, что Сергей иногда боится женского напора. Потому что у него очень много поклонниц. Да и мужского напора боится. Его творчество и мужчинам нравится. А вот кого он точно не боится, так это соперников на «Евровидении». А еще я рад, что он всегда берет трубки, когда надо пожелать удачи нашим спортсменам перед важными стартами. Вопросов к нему нет». Дмитрий Губерниев

Что касается группы «Непара», то, по мнению Губерниева, они талантливые ребята, которые не смогли до конца раскрыться на сцене. «И репертуар хотелось, чтобы был поживее. Но мы все равно можем ими восторгаться», — сделал вывод Губерниев.

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Напомним, что Дмитрий Губерниев шесть раз комментировал конкурс «Евровидение». Его считают одним из сильнейших спортивных комментаторов страны.