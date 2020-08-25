«Несут ахинею»: кузнец, украсивший дом Пугачевой горгульями, возмутился слухам о разрушении замка

Именно эта версия стала основной, когда на сооружении появились кованные конструкции.

Кузнец Денис Аксенов, который украсил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина диковинными мифическими существами, возмущен домыслами, что это было сделано дабы скрыть разрушения.

Такая версия появилась сразу после того, как на здании были замечены гаргульи. Якобы они скрепляют строение, которое начало осаживаться.

Аксенов настаивает, что фигуры имеют чисто эстетическое предназначение, а не маскируют крепежи, защищающие дом от повреждений.