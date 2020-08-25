«Несут ахинею»: кузнец, украсивший дом Пугачевой горгульями, возмутился слухам о разрушении замка

Кузнец Денис Аксенов, который украсил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина диковинными мифическими существами, возмущен домыслами, что это было сделано дабы скрыть разрушения.
Такая версия появилась сразу после того, как на здании были замечены гаргульи. Якобы они скрепляют строение, которое начало осаживаться.
Аксенов настаивает, что фигуры имеют чисто эстетическое предназначение, а не маскируют крепежи, защищающие дом от повреждений.
«Никаких разрушений на замке Максима Галкина нет и не было. СМИ специально раздувают и придумывают, несут какую-то ахинею», —кузнец 5-tv.ru.
Он уверяет, что просто производился косметический ремонт, а знаменитости давно придумали, что украсят стены кованными фигурами, пишет сайт Актуальные новости.
«Они были нарисованы, согласованы и сделаны. Несут в себе чисто декоративно-художественный смысл, и подходят под стилистику замка. Никаких разрушений на замке не было. Это полная чушь», — заявил кузнец.