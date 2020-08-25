«Отнялась левая сторона»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери

Александра Ивановна была госпитализирована с инсультом.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери, которая попала в больницу с инсультом. Знаменитость призналась, что думала забрать мать из Крыма в Москву, но состояние ее здоровья не позволяет этого сделать.

«У нее отнялась левая сторона вся. Пока ей занимаются. Надеемся, что все хорошо будет», — говорит Кудрявцева 5-tv.ru.

Врачи оценивают состояние пациентки, как средней тяжести, но пока никаких прогнозов нет. Женщине предстоит пройти обследования, сделать МРТ.

«Ей ставят капельницы, пытаются как-то ее стабилизировать. Что говорят? Говорят — время покажет», — едва сдерживая слезы рассказала популярная телеведущая. View this post on Instagram A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Aug 25, 2020 at 4:40am PDT

Лера Кудрявцева призналась, что раньше мама не жаловалась на здоровье. Теперь остается только ждать и надеяться на местную медицину.

Врачи предупреждают, что перелет может негативно сказаться на состоянии пациентки. По крайней мере пару месяцев ей не рекомендуют подниматься на борт самолета.

«Нашла там в Крыму реабилитационную клинику. Пока нельзя. Она пока в больнице лежит под капельницами», — говорит Лера.

Если состояние мамы стабилизируется, то в новую клинику она переберется через десять дней.

Ранее известная ведущая Лера Кудрявцева рассказала о тяготах семейной жизни. Она призналась, что имеет очень непростой характер, пишет сайт OA.