«Ефремов затягивает процесс»: адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова выразил жесткое мнение

Александр Добровинский считает, что защите нужно время для подготовки какого-то особого свидетеля.

Стало известно, что Михаил Ефремов вновь попросил Эльмана Пашаева защищать его в суде. От чего так быстро изменилось желание актера — неизвестно. Ведь несколько дней назад артист решил сменить своего защитника. По мнению адвоката Сергея Жорина, Ефремовым манипулируют.

«На мой взгляд, он находится в психологически подвижном состоянии. Сегодня он признает вину, а завтра не признает.», — прокомментировал Жорин специально для сайта Teleprogramma.pro.

А вот адвокат семьи погибшего Сергея Захарова поступки Ефремова объясняет вполне логично. Александр Добровинский считает, что Ефремов тянет время намеренно. А смена адвоката — продуманный ход.

«Я говорил об этом еще в пятницу на заседании. Господин Пашаев никуда не уйдет и вернется. Им нужно было сделать это, чтобы подготовить свидетеля», — заявил Добровинский.

Пока адвокаты спорят, пользователи Сети начали зарабатывать на трагедии. На сайте Avito появилось объявление о продаже билетов на суд с Ефремовым. Фикцию продавали за 500 тысяч рублей. Однако бизнес закрылся довольно быстро. Пресненский суд официально подтвердил, что никаких билетов на заседание нет и быть не может.

больше по теме Сам по себе: Михаил Ефремов появился в суде без адвоката Актер будет искать нового защитника до 31 августа.

Признает ли вину Ефремов — пока неизвестно. Напомним, смертельная авария произошла на Смоленской площади 8 июня. В тот роковой вечер актер сел за руль в нетрезвом состоянии. Выехав на дорогу, автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с проезжавшей «Ладой». Водитель российской машины, 57-летний Сергей Захаров погиб через несколько часов. Мужчина приехал в Москву заработать деньги. Дома его ждали жена и двое сыновей. Через неделю после трагедии Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором признал свою вину. Однако позже в суде актер сообщил, что ничего не помнит.